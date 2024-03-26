Чи буде наступ на Харків та нова мобілізація: ЗМІ повідомили про можливі плани Путіна

У Москві вагаються між двома сценаріями подальшого перебігу бойових дій. З одного боку, впевнені, що ЗСУ втратили бойовий потенціал і можна наступати на Київ. З іншого боку, начебто більш реалістичним є другий наступ на Харків.

Президент РФ Володимир Путін планує здійснити ще один наступ на Харків. Очільник Кремля впевнений, що ЗС РФ впораються з окупацією багатомільйонного міста, яке він називає "російськомовним". Після цього у Москві будуть готові вести якісь перемовини про мир. Якими можуть бути подальші плани Путіна, розповіли у росЗМІ Meduza.

Журналісти поспілкувались з кількома неназваними джерелами у офісі президента Володимира Путіна, в уряді РФ та у партії "Єдина Росія". Джерела пояснили, що так звані "вибори", які відбулись 15-17 березня, нічого не змінять у планах Кремля. Насправді "новий термін" почався не зараз, а 24 лютого 2022 року і з того часу плани цього політика зовсім не змінились.

"Головним особистим інтересом Путіна залишиться війна з Україною", — написали журналісти на основі заяв співрозмовників.

Щодо того, наскільки масштабними будуть подальші бойові дії, пролунало дві думки.

Згідно з першою думкою, президент РФ планує ще раз наступати на Харків. Він переконаний, що зможе його окупувати і тоді створить "санітарну зону" біля Бєлгорода. Після цього війна може зупинитись і вглиб України не ітимуть — сумніваються, що вистачить сил на подальше просування. Однак окупація Харкова буде важливою "перемогою" для росіян, — пояснили джерела "Медузи".

"Символічно це також перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення", — сказали вони.

Другий варіант — наступ на Київ. Путін, заявили таємні співрозмовники, побачив "слабкість України" після наступальних дій літа 2023 року. Тому він повірив, що ЗС РФ зможуть повторити наступ зими 2022 року і окупувати столицю.

"[Путін — ред.] відчув слабкість України і готовий йти до переможного — хоч до Києва — і за ціною не постоїть. Треба буде мобілізацію – оголосить. Якщо треба, то економіку ще сильніше переведуть на військові рейки", — процитували журналісти.

Окупація Харкова — "більш реалістична мета", "цілком ймовірний сценарій" — заявили джерела. Для досягнення цієї мети "теоретично" може знадобитись мобілізація.

Мобілізації у РФ — вона точно буде, і теракту у концентр ному залі "Крокус Сіті Холл" на це не вплинув. До початку нового набору до ЗС РФ все готово, а "ентузіазм" росіян не планували посилювати надзвичайними подіями.

"До неї давно майже все готове, справа тільки в ситуації на фронті", — написала Meduza.

Атаки на Харків — деталі

Зазначимо, у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ЗС РФ окупувала населені пункти на північ та північний захід від Харкова. Ворог наблизився до обласного центру — окремі бойові зіткнення відбувались на окраїнах. Однак ЗСУ відкинули противника, а восени 2022 року, під час Харківської наступальної операції, звільнили більшу частину області від окупації.

Протягом двох років війни Харків ледь не щодня перебуває під обстрілами ЗС РФ. Росіяни завдають ударів ракетами С-300 з пускових установок, які стоять неподалік від Бєлгорода.

Нагадуємо, 22 березня ЗС РФ вдарили по Харкову та пошкодили усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ у місті. У населеному пункті настав блекаут, з яким намагаються впоратись комунальники. Мер Ігор Терехов повідомив, що вдається запустити метрополітен, але майже половина міста і далі залишається без електропостачання.

25 березня екскомандир підрозділу "Айдар" ЗСУ Євген Дикий розповів, чи можливий наступ на Харків та коли чекати оголошення мобілізації в РФ.