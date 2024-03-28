Німеччина відправляє в Україну озброєння і військову техніку: що саме отримають ЗСУ

До нового пакета військової допомоги, зокрема, увійшли евакуаційні машини, боєприпаси до різного озброєння, зокрема калібру 155-мм, безпілотники та інше військове обладнання.

Федеральне міністерство оборони Німеччини анонсувало новий пакет військової допомоги Україні. Один із пріоритетних напрямів німецьких постачань — засоби протиповітряної оборони, повідомила 28 березня пресслужба Бундесверу.

Зазначається, що допомога складається з двох напрямків: з одного боку, це гроші, що виділяються в рамках ініціативи федерального уряду зі зміцнення безпекового потенціалу, які використовуються для фінансування постачання зброї та інших промислових матеріалів. З іншого — матеріали надаються із запасів Федеральних збройних сил.

У підсумку в новий пакет військової допомоги Україні увійшли:

5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog (ремонтно-евакуаційна машина);

9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog (командна машина);

боєприпаси для Leopard 2A6 (із запасів Бундесверу і промисловості);

18 000 боєприпасів калібру 155 мм (із запасів Бундесверу і промисловості) (сумарно: 68 000 шт);

14 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами (сумарно: 196 шт);

30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun (сумарно: 185 шт);

5 засобів постановки перешкод проти БПЛА (сумарно: 84 шт);

180 польових комплектів RF 360 — систем виявлення безпілотників;

6 машин розмінування Wisent 1 (сумарно: 32 шт);

2 мостоукладальники Beaver із запасними частинами (сумарно: 17 шт);

1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами (сумарно: 16 шт);

1 БРЕМ Dachs (сумарно: 7 шт);

9 мінних тралів (сумарно: 43 шт);

1 система спостереження SATCOM (сумарно: 3 шт);

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для охорони кордону (сумарно: 263 шт);

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 30 шт);

2 056 гранатометів RGW 90 Matador (сумарно: 10 000 шт);

24 000 снарядів калібру 40 мм (сумарно: 264 000 шт);

70 гранатометів GMG (сумарно: 700 шт);

3 000 маскувальних сіток (сумарно: 4 152 шт — зі складів Бундесверу і промисловості);

2 000 пончо (сумарно: 4 000);

2 аварійні електрогенератори.

Очікується надходження:

20 БМП Marder (сумарно: 50 шт);

1 гусеничної машини підвищеної прохідності Warthog (командирська машина);

перехоплювачі для ЗРК Patriot;

70 інфрачервоних камер.

З моменту початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні матеріали із запасів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро. А на 2024 рік у рамках ініціативи федерального уряду зі зміцнення безпекового потенціалу виділено близько 7,1 мільярда євро.

Крім того, понад 10 000 українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.

Нагадаємо, Європейським членам НАТО не вистачає 56 млрд євро для виконання оборонних зобов'язань. Найбільший дефіцит показала Німеччина, яка у 2023 році витратила на 14 млрд євро менше, ніж необхідно. Потім у списку йдуть Іспанія — 11 млрд євро, Італія — 10,8 млрд євро і Бельгія з 4,6 млрд євро.