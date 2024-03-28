Мер Парижа була змушена ховатися в укритті Києва через російську загрозу

Міська очільниця Парижа Анн Ідальго проводила зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличком в укритті, бо в цей час у столиці лунала повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К.

Міський голова Києва Віталій Кличко вчетверте зустрівся у столиці України з мером Парижа Анн Ідальго за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Цього разу переговори довелось продовжувати у бомбосховищі, оскільки пролунала повітряна тривога через носія ракет "Кинджал" МіГ-31К. Про це повідомив Кличко у своєму Telegram.

"Довелося сьогодні продовжувати зустріч з мером Парижа Анн Ідальго в укритті. Бо тривога пролунала під час наших переговорів", — написав Кличко.

Перед вимушеним спусканням до укриття Кличко встиг вручити Анн Ідальго відзнаку київського міського голови — нагрудний знак "За сприяння обороні Києва", оскільки, за його словами, від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала гуманітарну допомогу, а також генератори та інше обладнання, яке було вкрай необхідним.

Крім того, мер Парижа засвідчила свою непохитну позицію щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх, які відбудуться влітку у Парижі.

Нагадаємо, 28 березня військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо.TV" заявив, що загроза масованих обстрілів українських міст зростає, адже у кожному регіоні в диверсантів можуть бути різні завдання. Зокрема, якщо брати до уваги столицю — противнику потрібна інформація про розташування систем ППО.

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