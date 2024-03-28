Російські окупанти обстріляли Херсон, Харківщину і Донеччину: є загиблі (фото)

Під час обстрілів російських окупантів у Херсоні, Харківській і Донецькій областях загинули четверо людей, пошкоджено чимало приватних і багатоквартирних будинків.

У четвер, 28 березня, російські агресори обстріляли з різних видів озброєння Херсон і громади у Харківській і Донецькій областях. Фокус зібрав усе, що відомо на цей момент.

Херсон

В обласному центрі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в офіційному телеграм-каналі повідомив, що окупанти обстріляли таксі з пасажирами, внаслідок чого 50-річний водій автівки загинув на місці.

"Двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, — поранені. Їх доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу", — зазначив він.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Донецька область

28 березня зранку ДСНС повідомили, що окупанти нанесли авіаудар по місту Миколаївка Краматорського району. Удар припав на житловий масив і частково зруйнував двоповерховий багатоквартирний будинок.

Фото: ДСНС

"Понад три години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій і вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки", — йдеться у повідомленні рятувальної служби.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Крім того, ДСНС зазначила, що пошкоджено 22 приватних та багатоквартирних будинки.

Харківська область

Поліція Харківської області в офіційному Facebook розмістила інформацію, що о 10-й годині ранку російські окупанти вдарили по місту Вовчанську та селі Мочанівка Куп’янського району.

На Куп’янщині біля поліклініки в цивільному автомобілі від поранень померла 57-річна жінка, травми отримав її чоловік.

Фото: Нацполіція України

"У Вовчанську ворожий снаряд потрапив на подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік. Він отримав уламкові вогнепальні поранення. Також з контузією до лікарні доставлений 48-річний мешканець Вовчанська", — повідомили поліцейські.

Фото: Нацполіція України

Крім того, вдень, 28 березня, поліція Харківської області знову повідомила, що російські окупанти вдруге обстріляли Вовчанськ, а також селище Високий Харківського району і село Курилівка Куп’янського району. Загинув чоловік, поранено трьох жінок.

Внаслідок артилерійського обстрілу у місті Вовчанськ сталася пожежа в приватному будинку. 59-річний господар згорів у будинку.

Трохи пізніше окупанти вдарили по Харківському району. Боєприпас влучив у приватні домогосподарства. Поранення отримала 71-річна мешканка селища Високий.

Пошкоджено понад 10 будинків, господарчі споруди. За попередніми даними, вибухнула ракета Х-35У.

Згодом російські агресори обстріляли село Курилівка. Тут, ймовірно, удару завдали керованою авіабомбою. В результаті постраждали дві жінки — 56 та 58 років. Мешканки села від госпіталізації відмовилися.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 березня ЗС РФ запустили по Харкову авіабомби, внаслідок чого постраждали близько 20 людей. Поранення дістали діти віком 13, 9 і 2 років, а наймолодшому потерпілому всього 3 місяці. Одна людина загинула. Метою окупантів стали багатоповерхівки та дитячий садок.