Х-59 та ударні Shahed: РФ вночі атакувала Україну, є руйнування (фото)

За даними Повітряних сил, противник запустив із Криму одразу 10 БПЛА іранського походження і практично всі вдалося перехопити. Один із них все ж завдав руйнувань у центральній частині країни.

Російські окупанти в ніч на 2 квітня атакували мирні міста України за допомогою ракети та ударних безпілотників. Деталями поділився командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

Насамперед у командуванні заявили про те, що ЗС РФ атакували один із регіонів за допомогою керованої авіаційної ракети Х-59. Запустили її з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Також у небі було зафіксовано 10 ударних безпілотників іранського походження Shahed, які запускалися з мису Чауда на території Кримського півострова.

"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев'ять "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської області. Дякуємо за роботу!" — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах розповіли, скільки БПЛА було знищено над Україною 2 квітня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака дронами 2 квітня: зведення по областях

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що силам ППО дійсно вдалося перехопити одразу 9 ворожих безпілотників. Сталося це безпосередньо в Дніпрі, а також у Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському та Кам'янському районах.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджено двоповерхову будівлю та пожежну частину. Ніхто не постраждав", — написав Сергій Лисак.

Перед цим увечері також атакували Кривий Ріг, унаслідок чого в трьох дев'ятиповерхових будівлях вибито вікна, а один з автомобілів частково пошкоджено.

Також зачепило високовольтну лінію електропередач. Серед постраждалих одна жінка, якій надали на місці необхідну медичну допомогу. Вона продовжуватиме лікуватися вдома.

Кіровоградська область. Начальник ОВА Андрій Райкович написав, що під час атаки дронів у регіоні було пошкоджено один з об'єктів енергетики. Пожежу оперативно локалізували. Інформація про постраждалих на момент публікації матеріалу не прозвучала.

Не залишили поза увагою ворожий терор і в Силах оборони півдня. У Telegram-каналі командування зазначили, що їхні підрозділи змогли знищити 3 БПЛА на півдні Дніпропетровської області, а решта — робота інших колег.

"Цього разу під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини… На Кіровоградщині під час атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чим небезпечні нові ракетно-дронові атаки ЗС РФ. За його словами, ворог використовує ракети, придбані в Північній Кореї. Деякі російські снаряди, маневруючи, пролітають понад 2 тисячі кілометрів перед тим, як дістатися до цілі. При всьому цьому вони намагаються обійти протиповітряну оборону.

Також було названо зброю, якою РФ атакувала Київ у перші місяці 2024 року. У КГВА стверджують, що для атаки по столиці України російські окупанти застосували понад 180 засобів ураження.