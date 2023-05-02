У Росії почали продавати мішки для сміття ZOV, присвячені ЗС РФ (фото)

На сайті виробника говориться, що 1 рубль від вартості кожної проданої упаковки піде на підтримку учасникам війни проти України.

У Росії у продажу з'явилися чорні мішки для сміття з написом "ZOV". Про це сказано на сайті виробника компанії Avikomp.

"Соціальний проєкт "ZOV". 1 рубль від вартості кожної проданої спеціальної упаковки поліетиленових пакетів серії ZOV спрямовується на підтримку учасників СВО та членів їхніх сімей", — йдеться у повідомленні.

Так, росіянам пропонують купити коробку пакетів або на 30 або на 60 літрів в обсязі.

На фото, які розповсюджує виробник, можна побачити, що на етикетці упаковки великими літерами написано "ZOV".

Повідомляється, що виробник співпрацює з певним фондом "Захисту". На сайті фонду йдеться, що він створений на підтримку учасників так званої "спеціальної військової операції" та членів їхніх сімей.

"Також фонд надає допомогу особам, які заміщали державні та муніципальні посади, а також цивільним службовцям різних рівнів влади, які брали безпосередню участь у забезпеченні життєдіяльності населення та (або) відновленню об'єктів інфраструктури", — йдеться в описі діяльності фонду.

Зазначимо, що чорний пакет серії ZOV можна купити за 74,64 рублі (приблизно 39 грн).

Чорний пакет ZOV Чорний пакет ZOV

Нагадаємо, що 30 квітня у російській столиці розклеїли фото Кирила Буданова. У Москві невідомі напередодні 9 травня нервують росіян фото глав СБУ та ГУР Міноборони Василя Малюка та Кирила Буданова. Причому останніх хочуть бачити президентом Росії.

Ще повідомлялося, що ЗСУ ліквідували в Україні російського треш-блогера Дениса Диркіна. Блогер прославився в Росії відеороликами, де він дегустує склоомивачі, парфуми та антифриз. За словами сестри вбитого окупанта, Дениса Диркіна мобілізували до лав ЗС РФ, попри те, що він мав інвалідність.