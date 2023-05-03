У Росії оштрафували чоловіка, який назвав Україну "нормальною країною" у мережі, — росСМИ

За словами журналістів, росіянин Микола Кретінін написав у соціальній мережі коментар, за що його оштрафували на 30 тисяч рублів.

У Воронежі суд оштрафував росіянина за те, що той назвав Україну "нормальною країною" у соціальній мережі "ВКонтакті". Про це повідомляє Telegram-канал SOTAvision.

Повідомляється, що йдеться про Миколу Кретініна, якому присудили заплатити 30 тисяч рублів (понад 13 тисяч гривень) штрафу за нібито "дискредитацію ЗС РФ". Пост чоловіка у групі "Підслухано Воронеж" містив цитату: "так Україна нормальна країна… це так для порівняння".

"На думку експерта-лінгвіста, коментар із такою фразою "характеризує дії учасників "сво", як незаконні з погляду міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Також російські журналісти показали фотографію судді Ольги Оробінської, яка й ухвалила рішення.

Суддя Ольга Оробінська Фото: SOTAvision

Нагадаємо, що в Росії почали продавати сміттєві мішки ZOV, присвячені ЗС РФ. На сайті виробника йдеться, що 1 рубль від вартості кожної проданої упаковки піде на підтримку учасникам війни проти України.

Ще повідомлялося, що у Латвії пройшов мітинг проросійських сил. Представники політичної партії "Російський союз Латвії" побачили русофобію в тому, що в театрах скасували вистави для дітей російською мовою. Також прихильникам Росії не сподобалася заборона відзначати "день перемоги" 9 травня.

Крім того, у російській столиці розклеїли фото Кирила Буданова. У Москві невідомі напередодні 9 травня нервують росіян фотографіями глав СБУ та ГУР Міноборони Василя Малюка та Кирила Буданова. Причому останніх хочуть бачити президентом Росії.