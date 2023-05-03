Радів підриву Кримського мосту: у Росії завели кримінальну справу на Паніна, – ЗМІ

За словами російського актора, ті гроші, які було витрачено на будівництво мосту між РФ та Кримом, можна було витратити на лікування хворих дітей.

У Російській Федерації порушили кримінальну справу на актора Олексія Паніна за статтею "Публічне виправдання тероризму" через його торішнє висловлювання про вибух на Керченському мосту. Про це пише російське видання "Лента.ру" з посиланням на дані правоохоронців.

Повідомляється, що за російською адресою Паніна пройшли слідчі дії. При цьому актор уже кілька років не мешкає у РФ. У 2020 році він поїхав до Іспанії, а в листопаді 2022 року заявив про відкриття американської візи. Сам Панін стверджує, що зараз мешкає в США.

Як зазначають автори публікації, у жовтні 2022 року актор написав пост у своєму Telegram-каналі, в якому висловив радість щодо вибуху на Кримському мосту в день 70-річчя президента РФ Володимира Путіна.

"Не можу приховати своєї радості від того, що в путінський день народження Україна роз**бала Кримський міст. Шкода тільки, що на ті гроші, які в нього вбухали, можна було врятувати тисячі хворих діточок", — заявив Панін.

Панін про вибух на Кримському мості

Раніше ми писали про те, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мості стався вибух. У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що джерелом детонації був вантажний автомобіль. В результаті стався частковий обвал двох автомобільних прольотів.

Нагадаємо, що у березні минулого року Олексій Панін вже робив антивоєнні заяви. Актор розкритикував своїх співвітчизників та назвав їх зомбі. Він також висловився про майбутнє РФ та вибачився перед українцями.

Ми також писали про те, що Олексій Панін змінив свою позицію щодо України у 2019 році. Тоді він визнав, що шкодує, що у 2014 році підтримував анексію Росією Криму. Він заявив, відчуває сором, розуміючи, що відбувається на півострові та додав, що вже давно попрощався із РФ.