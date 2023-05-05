"Не вдасться служити нацистам": у РФ хочуть провести референдум щодо повернення смертної кари

У Ліберально-демократичній партії Росії вважають, що влада має відреагувати на дії "п'ятої колони" на території країни.

Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) ініціює проведення референдуму зі зняття мораторію на страту біля Російської Федерації. Про це стало відомо 5 травня із офіційної сторінки ЛДПР у Twitter.

"Поки наші воїни гинуть заради спільної перемоги, усередині країни діє п'ята колона — ми повинні реагувати. Нікому не вдасться служити нацистам у тилу безкарно", — йдеться у заяві партії.

У ЛДПР хочуть провести референдум щодо повернення смертної кари

Смертна кара в Росії

У 1997 році Російська Федерація підписала Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яка передбачає скасування смертної кари. Однак 15 березня 2022 року в РФ заявили про вихід із Ради Європи та денонсацію згаданої конвенції.

За словами депутата Держдуми РФ Петра Толстого, цей крок пов'язаний із політичним тиском та антиросійськими санкціями.

"Вся відповідальність за розрив діалогу з Радою Європи лежить на країнах НАТО, які весь цей час використали тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів та нападок на нашу країну", — заявив Толстой.

Член думського комітету РФ з транспорту та розвитку транспортної інфраструктури Андрій Колесник 6 лютого 2023 запропонував скасувати мораторій на страту для "зрадників Росії".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 9 лютого додав, що у РФ потрібно "по-тихому" усувати "зрадників" та громадян, які не підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 9 березня Олександр Лукашенко підписав закон про смертну кару в Білорусі за державну зраду, який торкнеться насамперед чиновників та військовослужбовців країни.