Під охороною Росгвардії: Прілєпін вийшов із коми після замаху, — росСМИ

Пропагандист прийшов до тями вранці 7 травня після того, як медики були змушені його перевести в медикаментозний сон. Палату з Прілєпіним, за словами журналістів, ретельно охороняють бійці Росгвардії.

Письменник-пропагандист Захар Прілєпін, на якого 6 травня було скоєно замах, вже прийшов до тями в лікарні. Про це написало росмедіа ТАРС у неділю, 7 травня з посиланням на слова депутата Держдуми від фракції "Справедлива Росія — За правду" Дмитра Кузнєцова.

За інформацією депутата, який особисто відвідав Прілєпіна, пропагандисту діагностували осколковий перелом ніг та контузію.

"Захар Прілєпін, який сьогодні оговтався після теракту, вже жартує. Прогнози лікарів оптимістичні", — розповів він журналістам.

Наразі письменник-пропагандист перебуває у лікарні Нижнього Новгорода під опікою медиків та охороною Росгвардії. Вранці 7 травня губернатор Нижньогородський області Гліб Нікітін повідомив у своєму телеграм-каналі, що лікарі вивели Прілєпіна зі штучної коми.

Своєю чергою росмедіа SHOT 7 травня написало про те, що відбувалося в перші хвилини після вибуху автомобіля, в якому Прілєпін їхав із водієм.

За їхньою інформацією, Прілєпін одразу після вибуху був притомний — він тримав у руці телефон. До приїзду медиків один з очевидців інциденту приніс пропагандистові ковдру.

Нагадаємо, 6 травня глава ГУР Кирило Буданов висловився про замахи на пропагандистів РФ. Він заявив, що у його відомстві продовжать працювати над ліквідацією росіян.

У суботу, 6 травня, в районі Нижнього Новгорода в Росії підірвали автомобіль російського письменника та пропагандиста Захара Прілєпіна. Повідомлялося, що він отримав поранення та перебуває у лікарні. Пізніше з'ясувалося, що вибуховий пристрій було закладено під днище машини під час зупинки біля кафе.