Римські "скарби": дайвер знайшов корабель, що затонув, з вантажем багатовікової давності (фото)

Гідеон Харріс виявив на дні моря "величезний, рідкісний вантаж" мармурових архітектурних експонатів 1800-річної давнини.

Гідеон Харріс плавав біля берегів Ізраїлю, коли помітив під піском корабель римської епохи, що затонув, в якому знаходилися стародавні багатовікові мармурові колони. Про це пише CBS News.

Експерти заявили, що їм було відомо про це велике торгівельне судно, яке могло перевозити до 200 тонн вантажу, але вони ніколи не могли визначити його місцеперебування.

"Ми не знали де точного він знаходиться, оскільки все було занесено піском, і ми… тому не могли його дослідити. Нещодавні шторми, мабуть, оголили вантаж, і завдяки важливому відкриттю Гідеона ми змогли зареєструвати його місцеперебування", — сказав у релізі Кобі Шарвіт, директор відділу підводної археології Управління давнини.

Усередині корабля археологи виявили римські "скарби". Ними виявилися архітектурні експонати зроблені з мармуру, які, ймовірно, призначалися для використання при будівництві "чудової" громадської будівлі, як храм або театр, сказали експерти. Корабель та його вміст є найдавнішими знахідками, які були виявлені у Східному Середземномор'ї.

Стародавні 1800-річні мармурові колони Фото: Yahoo.News

На думку експертів судно, швидше за все, зазнало аварії під час шторму.

"Такі шторми часто раптово обрушуються на узбережжя країни, і через обмежений маневровий потенціал кораблів їх часто затягує на мілководдя", — додав Шарвіт.

Видання зазначає, що управління старожитностей проводить ретельніше дослідження затонулого судна.

Раніше Фокус писав, що у Польщі виявили золоті монети часів імператриці Марії Терезії. В історичному Миколайському районі, що на захід від середньовічного центру міста, археологи натрапили на неймовірну знахідку.

Також повідомлялося, що вантаж із нацистського судна викинуло на один із пляжів США. На зробленому фото видно, що велика "темна брила" вкрита ракушками. На відстані здається, що це може бути давно забута скриня, наповнена золотом та коштовностями, але насправді це щось більш практичне та необхідне під час війни.