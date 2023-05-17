У Вірменії місцева організація намагалася викрасти сина прем'єра Пашиняна, — ЗМІ

За даними журналістів, спроба викрадення сина прем'єр-міністра відбулася біля його будинку. Внаслідок пригоди Ашот Пашинян отримав травму ноги.

У Вірменії відбулася спроба викрадення Ашота Пашиняна, сина прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Цей злочин організували члени місцевої організації. Про це пише місцеве видання "Айкакан жаманак", головною редакторкою якого є дружина Нікола Пашиняна — Анна Акопян.

За попередніми даними, спроба викрадення сина прем'єр-міністра відбулася біля його будинку. Учасники цього інциденту є членами організації "Поклик синів". Вони змусили Ашота Пашиняна сісти в їхній автомобіль, проте згодом він встиг вибратися з машини, і внаслідок пригоди він був збитий іншим автомобілем, що рухався ззаду.

"У результаті Ашоту Пашиняну було поранено ногу, а члени "Поклику синів" зникли з місця події. Ашот Пашинян звернувся до правоохоронців", — пише видання.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Пашинян критикував дії російських миротворців у Нагірному Карабаху. Вони не контролювали Лачинський коридор, тож його зайняли азербайджанські військові.

Депутат азербайджанського Меджлісу Расім Мусабеков 3 квітня допустив варіант повалення уряду Пашиняна військовими іранського Корпусу вартових Ісламської революції.