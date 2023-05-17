"Не перший політ": на Алясці перехопили військові літаки РФ, — командування США

На думку військових, російська авіація наблизилася до США через проведення кількох великомасштабних військових навчань у регіоні.

Американські винищувачі перехопили шість російських бойових літаків на узбережжі Аляски 11 травня, коли в штаті проходили великі багатонаціональні військові навчання під керівництвом США. Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Військові виявили та перехопили російські бомбардувальники, заправники та винищувачі в зоні ППО Аляски, яка є буферною зоною раннього попередження за межами повітряного простору США.

"Ці польоти відбулися у зв'язку з проведенням кількох запланованих великомасштабних військових навчань США на Алясці", — йдеться у заяві NORAD. У командуванні наголосили, що російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі.

У складі російських літаків були бомбардувальники Ту-95 "Ведмідь", заправники Іл-78 та винищувачі Су-35 "Фланкер-Е". Місія NORAD з перехоплення включала F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, KC-135 Stratotanker та E-3 Sentry AWACS.

"Це не перший російський політ, і, ймовірно, не буде останнім", — заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік С. Райдер журналістам 15 травня. Він додав, що США "відреагували відповідним чином".

Нагадаємо, командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що 17 квітня в США виявили та перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски.

15 лютого ЗМІ писали, що бойові літаки США підняли в повітря через проліт кількох російських винищувачів і стратегічних бомбардувальників над міжнародним повітряним простором поблизу Аляски.