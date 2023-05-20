У Тбілісі неспокійно: грузини протестують проти прямого авіасполучення з Росією (відео)

У центрі Тбілісі на акцію, анонсовану одразу кількома опозиційними партіями Грузії, вийшло кілька тисяч людей.

Грузини вийшли на протест проти прямого авіасполучення з Росією. Люди скандували гасла проти Росії та навіть перекрили центральну вулицю. Про це повідомляють грузинські ЗМІ 19 травня.

Активісти, які виступають проти зближення з Росією, скандують "Сакартвело" та "Ні прямим рейсам з РФ". Пізніше люди оточили парламент Грузії та почали грати на барабані та співати гімн Грузії "Тавісуплеба", тобто "Свобода", стукати об паркан і скандувати: "Сакартвело!".

За кілька годин акція набрала обертів і активісти перекрили центральну вулицю Руставелі.

Реакція влади

На акції проти прямого авіасполучення з Росією помітили близько 20 чоловіків у чорному одязі без розпізнавальних знаків. Їхні обличчя закривали маски, у деяких були шоломи, у рюкзаках — кийки. Вони стояли поряд із машиною з написом "Поліція".

Поліція Грузії мобілізувала десятки співробітників, які прийшли на мітинг проти прямого авіасполучення увечері 19 травня. Більшість поліціянтів у звичайній формі стояли біля заднього входу до парламенту перед натовпом протестувальників.

Нагадаємо, 10 травня Путін скасував заборону на перельоти з Росії до Грузії. Пряме авіасполучення між Росією та Грузією було перервано у 2019 році після скандалу, названого "ніч Гаврилова" та початку протестів проти зближення з Росією у Тбілісі.

До речі, з початку 2022 року громадяни РФ купили понад 8 тисяч квартир у Грузії, тобто майже 40% квартир, проданих іноземцям.

Варто зазначити, що Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків серед росіян після початку "спецоперації". Наслідком оголошення в РФ часткової мобілізації стали черги на єдиному КПП наземному між двома країнами "Верхній Ларс".

13 березня група росіян у Грузії зняла відео, в якому заявила, що їх утискують, і попросила РФ ввести війська. Громадяни ділилися своїми побоюваннями щодо "грузинського майдану".