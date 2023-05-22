"Вирішити проблеми, яких не б мало бути": Лукашенко летить до Путіна на розмову

Лукашенко заявив, що між Росією та Білоруссю є "нестикування та бюрократія", які потрібно нормалізувати.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня поїде до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним та обговорити "проблеми, яких взагалі не повинно бути, у відносинах". Про це повідомляє Белта сьогодні, 22 травня.

Лукашенко заявив, що його апарат говорить про відсутність проблем у відносинах між країнами, але він із цим не згоден і вказує на наявність "розбіжностей".

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах між країнами — ред). Я в це мало вірю. Я бачу щодо ситуації, що все-таки проблеми є, нестикування якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним зустрічаємось, аби обговорити і зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути в наших відносинах", — заявив білоруський лідер.

Лукашенко додав, що зазвичай зустрічається із Путіним не просто так, а для обговорення серйозних питань.

19 травня експерти, ексклюзивно для Фокуса, заявили, що Росія веде політику щодо збільшення свого впливу в Білорусі, щоб створити альтернативу Олександру Лукашенку.

Як повідомило видання Sky News 17 травня, більшість мешканців Білорусі не підтримують режим Олександра Лукашенка та всієї державної бюрократії. Водночас еліти та спецслужби напрочуд залишаються лояльні.

Більше читайте у матеріалі Фокусу "Тінь окупації. Чи захопить Путін Білорусь у разі усунення Лукашенка".