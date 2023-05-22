Бунтар хаскі вщент розніс притулок для собак: збитки на $2000 (фото, відео)

Директор притулку виклав у соцмережах відео капостей собаки — зламаний комп'ютер, знищені документи й перевернутий офіс, — і практично відразу знайшлися люди, які захотіли взяти цього хаскі до себе.

Зламаний комп'ютер, зірвані жалюзі та на шматки розірвана документація — витівки чотирирічного хаскі на прізвисько Титан і товаришів обійшлися директорові притулку у дві тисячі доларів. Але, попри це, пес порівняно швидко знайшов нових господарів і провів у притулку менше ніж добу. Про це повідомляє The Daily Mail.

Минулої середи чотирирічного пса на прізвисько Титан привезли до притулку для тварин у місті Тускумбія (округ Колберт, штат Алабама), його посадили в клітку, проте згодом директор установи несподівано виявив, що якось собака проник до його кабінету.

Поведінка хаскі

Здивований 46-річний власник кілька хвилин дивився на пса за склом приміщення, думаючи, як він туди пробрався. Потім він помітив, що в кімнаті все перевернуто.

Чарльз Спігель розповів, що цього бунтаря привезли за кілька годин до зачинення та помістили до клітки. Але хаскі не тільки відкрив її, а й випустив на волю двох своїх друзів. Загалом вони влаштували вечірку, розповів керівник притулку.

Поведінка хаскі

Собаки погризли меблі, зіпсували жалюзі на вікнах і офісний комп'ютер.

На відео, знятому камерою спостереження, собака залізає на стіл директора та вільно по ньому розгулює, очевидно, задоволений видовищем розрухи.

Такий вигляд має хаскі на прізвисько Титан

Керівник притулку поділився записом у соцмережах, і практично одразу знайшлася родина, яка захотіла взяти хаскі до себе. Так Титан пробув у притулку менше ніж добу.

"Я прийшов о 7:15 ранку, збирався відчинити двері, а він уже сидів перед дверима й дивився на мене. Двері в коридор зачиняються щільно, і їх треба штовхнути. Я думав, як же цей хлопець туди проник? — згадував директор притулку. — Потім я помітив увесь цей гармидер. Він перевернув весь мій кабінет, жалюзі були зірвані, зіпсовано комп'ютер, всі папери та файли розірвані".

Хаскі в офісі

Щоб покрити витрати й купити новий комп'ютер, керівник собачого притулку запустив кампанію зі збору коштів.

Уночі він отримав повідомлення він охоронної компанії, яка зафіксувала рухи в притулку. На місце навіть виїхала поліція, але не помітивши собаку, поліцейські вирішили, що це, можливо, була миша.

Хаскі знищив офіс

Надалі п'ятеро співробітників прибирали приміщення близько п'яти годин.

"Думаю, колишній власник здав його в притулок саме тому, що він такий неслухняний бунтар. Хаскі дуже розумні, але їх буває складно стримати. Довелося б його забарикадувати якось, якби його тоді ж не забрали", — пояснив директор.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року в Канаді хаскі захистив господаря від нападу дикої пуми.

Також повідомлялося, що актор Леонардо Ді Капріо розповів, як йому вдалося врятувати цуценят хаскі з крижаного озера.