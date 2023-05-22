Все навколо завалило попелом: у Мексиці вулкан викидає стовпи диму (відео)

За даними видання, внаслідок активності вулкана довелося закрити місцеві навчальні заклади, а люди змушені носити захисні маски.

У Мексиці спостерігається підвищена активність одного з наймасштабніших вулканів у світі – Попокатепетля. Виверження вулкана супроводжуються такою кількістю попелу, що місцева влада була змушена закрити школи. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, мексиканська влада прийняла рішення скасувати заняття для понад 100 000 учнів у 22 містах, розташованих поблизу вулкана. У зв'язку із ситуацією, пов'язаною з активністю вулкана, уроки у постраждалих містах тимчасово проводитимуться у форматі онлайн-навчання.

Повідомляється, що вулкан продовжує проявляти вогненну активність, і останніми днями вона лише посилилася, викликаючи побоювання щодо здоров'я людей. Падаючий попіл і гази, що викидаються, можуть шкодити при вдиханні, а в деяких випадках навіть призвести до необхідності масової евакуації. У зв'язку з цим багато місцевих жителів змушені використовувати захисні маски, щоб захистити свої дихальні шляхи від шкідливих речовин.

Причиною є випадання попелу, а також виверження газів, що супроводжують активність "пагорба, що димиться". Вони шкідливі для дихальної системи.

Якщо ситуація погіршуватиметься, місцеве населення евакуюють.

Мексиканський центр із запобігання стихійним лихам Cenapred повідомив, що за останні 24 години було зареєстровано 154 видихання переважно попелу та газу з Попокатепетля, один "незначний" вибух і один вулканотектонічне землетрус.

Попокатепетль, що означає "пагорб, що димить" на мові ацтеків, є одним з найбільш ретельно спостерігаються вулканів у світі. Він височіє приблизно на 72 км на південний захід від Мехіко. Навколо вулкана мешкає близько 22 мільйонів людей.

Раніше Фокус писав, що турист побачив рідкісне погодне явище, схоже на привид. Побачивши в небі тінь, оповиту ореолом променів світла, чоловік подумав, що перед ним з'явилося приведення. Пізніше він дізнався, що це ніщо інше як оптична ілюзія, яка вперше була зафіксована у горах Гарц у Німеччині у 1780 році.

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