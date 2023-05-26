"Втрата для нації": ураган розніс на шматочки багатовіковий символ Сьєрра-Леоне (відео)

Протягом століть дерево було символом свободи та національної пам'яткою. Згодом воно зображалося на банкнотах країни та оспівувалося у дитячих віршах.

У Фрітауні ураган повалив 73-метрове бавовняне дерево, яке було історичним символом Сьєрра-Леоне. Про це пише The Guardian.

Зливи в столиці Сьєрра-Леоне повалили національний скарб, вікове Бавовняне дерево, втрата якого залишила порожнечу в серцях людей. Про це заявив президент Джуліус Маада Біо.

"Немає сильнішого символу нашої національної історії, ніж Бавовняне дерево, фізичне втілення того, звідки ми родом як країна. Те, що сталося, стало великою втратою для нації. Ніщо в природі не вічне, тому наше завдання — відродити, виростити та розвинути той потужний африканський дух, який воно так довго уособлювало", — сказав Біо журналістам.

Приблизно 400-річне дерево заввишки 70 метрів та шириною 15 метрів протягом десятиліть було національним символом Сьєрра-Леоне.

Дерево зображалося на банкнотах країни та оспівувалося у дитячих віршах Фото: The Irish Times

Бавовняне дерево служило значною пам'яткою для західноафриканської країни, заснованої колишніми поневоленими африканцями, які повернулися зі США. Місцеві жителі розповідають, що наприкінці 1700-х років, коли репатріанти прибули на човні, вони зібралися під його гілками, щоб піднести молитви у своєму новому будинку, який вони назвали Фрітаун.

Дерево зображалося на банкнотах країни та оспівувалося у дитячих віршах. Королева Єлизавета II також відвідала його, щоб відзначити незалежність Сьєрра-Леоне від британського колоніального правління у 1961 році.

"Перші поселенці розглядали його як символ свободи та незалежності", — написав президент у Twitter.

Раніше Фокус писав, що у США дівчина прожила два роки на дереві, щоб захистити його. 10 грудня 1997 року 23-річна Джулія Хілл залізла на дерево, яке стало її новим будинком, що знаходився за 50 метрів над землею. На площі 3 квадратних метри було все необхідне для життя.

Також повідомлялося, що жителі невеликого містечка в США хочуть тікати через величезну вирву. Протягом 15 років містечко Дейзетта (США) з населенням менше ніж 1000 осіб, розташоване приблизно за 55 миль на північний схід від Х'юстона, не турбувалося про проблему. Але 2 квітня карстова вирва знову почала розширюватися. Грунт почав тріскати й земля поступово зникала.