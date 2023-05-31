Дійшло до суду: опозиція ПАР проти, щоб "нога Путіна ступала на землю країни", — ЗМІ

Опозиція вимагає від суду дозволу на арешт президента РФ і категорично виступає проти зміни закону, який міг би дозволити йому відвідати країну.

Опозиційна партія Південної Африки "Демократичний альянс" заявила, що подала до суду позов щодо арешту російського президента Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС. Про це повідомляє " Голос Америки ".

Опозиціонери заявляють, що суд має надати дозвіл на арешт диктатора, "якщо нога Путіна ступить на землю Південної Африки".

"Партія домагається цього рішення, щоб забезпечити відсутність правової невизначеності щодо процедури, якої слід дотримуватися, та зобов'язань, покладених на державу, якщо президент Путін ступить на територію Південної Африки ", — заявив тіньовий міністр юстиції від "Демократичного альянсу" Глінніс Брейтенбах.

Він нагадав, що у 2015 році обвинувачений у воєнних злочинах президент Судану Омар аль-Башир відвідав ПАР, але був змушений перервати свій візит, інакше ризикував бути заарештованим.

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, заступник міністра державних підприємств ПАР заявив, що країна планує змінити законодавство перед самітом БРІКС.

29 травня стало відомо, що Південно-Африканська республіка має намір надати дипломатичний імунітет для двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. У рамках цих зустрічей можливе відвідування Володимиром Путіним Південно-Африканської республіки влітку.

Нагадаємо, що 11 травня посол США у ПАР заявив, що ПАР постачала боєприпасами та зброєю Росію. Вашингтон серйозно сприйняв виявлення поставок зброї з африканської країни для Москви і вважає це проблемою. Президент ПАР, у свою чергу, заявив про вивчення цього питання.

Однак 13 травня стало відомо, що посол США вибачився за те, що звинуватив ПАР у допомозі Росії. У МЗС ПАР заявили, що уряд не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.