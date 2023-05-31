Пережили жах: чотири білі акули накинулися на човен британських туристів (відео)

Великий морський хижак наблизився до об'єктиву під водою. Цей випадок стався на глибині 10 метрів поряд із пляжем Кляйн-Брак у південно-африканському місті Мосселбай.

Опубліковано кадри нападу акул на човен із туристами, серед яких були і громадяни Великобританії. На рідкісному відеозаписі триметрова велика біла акула вгризається зубами на відстані кількох метрів від оператора. Про це повідомляє The Mirror.

На інших фото велика біла акула підійшла прямо до об'єктиву під водою.

Напад великої білої акули

Цей випадок стався на глибині 10 метрів поряд із пляжем Кляйн-Брак у південно-африканському місті Мосселбай.

Акула, яку зняв Марк Грем

Рідкісні кадри зняв фотограф із команди дайверів Марк Грем. Він зняв цей матеріал на камеру GoPro, коли знаходився в захисній клітці, навколо якої плавали чотири великі білі акули. Хижаки підпливали до людей із цікавості.

Дослідники великих білих акул

Автор серії знімків зобразив їхні розкриті пащі.

Велика біла акула

Фотограф стверджує, що, незважаючи на зловісну репутацію акул, він намагається розвіяти усталений стереотип, оскільки завжди вважав їх чарівними та не такими вже небезпечними.

Велика біла акула

"Я думаю, що люди відчувають уроджений страх і жах перед тим, чого вони не бачать і не розуміють", — пояснив автор знімків.

За його словами, ЗМІ надмірно перебільшують небезпеку, пов'язану з акулами.

Він зазначив, що людей, які плавають в океані, щорічно стає все більше, і що рік тому було лише п'ять нападів акул зі смертельними наслідками. Водночас, від рук людини гине 11 000 акул на годину.

Нагадаємо, що австралійський серфер розповів про єдиний зафіксований випадок подвійного нападу великих білих акул. Одна намагалася схопити його за голову, інша — тягла за руку.

Також повідомлялося, що австралієць вижив під час атаки крокодила, йому вдалося розкрити щелепи рептилії.