Обговорять підтримку України: Байден проведе зустріч зі Столтенбергом

Ключовим питанням стане продовження надання фінансової та військової допомоги Україні "у світлі жорстокої агресивної війни, яку веде Росія".

У понеділок, 12 червня, відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якої планується обговорити різні питання, включаючи допомогу Україні. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє CNN.

Жан-П'єр зазначила, що однією з ключових тем зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде обговорення майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

"Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО", — розповіла прес-секретар.

Вона також зазначила, що Байден та Столтенберг обговорять питання підтримки України "у світлі жорстокої агресивної війни, яку веде Росія".

Нагадаємо, що 2 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна не втягуватиме жодну країну НАТО у війну з Росією. Виступаючи на прес-конференції у Києві президент додав: Київ не шукає альтернативи, але потребує гарантій безпеки.

1 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну необхідно підготувати до закінчення війни. Північноатлантичний Альянс має намір продовжити підтримувати Україну і після завершення бойових дій, щоб запобігти новому вторгненню.