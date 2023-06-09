До 15 тисяч рублів: Червоний Хрест матеріально допомагатиме мешканцям Шебекіно, — росЗМІ

Представниця організації розповіла, що виплати можуть отримати пенсіонери, вагітні та сім’ї з дітьми. За її словами, отримати гроші цілком реально всього за два тижні.

Мешканці міста Шебекіно в Бєлгородській області РФ зможуть отримати від 5 до 15 тисяч рублів допомоги від Червоного Хреста. Про це йдеться у матеріалі російського "РБК".

За даними ЗМІ, на гроші можуть розраховувати пенсіонери, вагітні, сім'ї з дітьми до трьох років, жінки з дітьми-інвалідами, а також сім'ї з одним годувальником або багатодітні.

"Сума залежить від складу сім’ї: якщо дві особи, отримують п'ять тисяч, якщо це три-чотири особи, отримують виплату 10 тисяч. Якщо сім'я складається з понад п'яти осіб, то виплата становитиме 15 тисяч. Наше регіональне відділення ці виплати не робить, ми збираємо документи за цими цільовими категоріями, і відправляємо їх до центрального апарату Російського Червоного Хреста, де вони перевіряються, і потім уже виплати йдуть звідти", — пояснила представниця організації Ніна Ушакова.

Також вона розповіла, що немає конкретних термінів надання матеріальної допомоги. Однак, за її словами, з моменту заявки зазвичай увесь процес займає два тижні.

"Документи спочатку опрацюють, внесуть у списки та відправлять на перевірку. Після її проходження кошти надходять на рахунок заявника автоматично", — описали процедуру в медіа.

Нагадаємо, 7 червня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста на запит у зв’язку з підривом Каховської ГЕС у Херсонській області.

Раніше, 5 червня, губернатор Бєлгородської області країни-агресорки В’ячеслав Гладков повідомив, що у влади не вистачить коштів на відновлення усіх будинків у Шебекіно.