Вийшов із океану: люди були здивовані, побачивши чорного ведмедя на пляжі (відео)

Поки ведмежа плавало в океані, за кадром було чути, як одна з жінок сказала: "Схоже, він теж у відпустці!". Проте фахівці з Комісії з охорони риби й диких тварин Флориди мають розумніше пояснення.

На одному з пляжів у штаті Флорида, США, на відвідувачів чекав сюрприз, коли з океану раптово з'явився досить великий чорний ведмідь. Про це пише Fox News.

За словами одного зі свідків, який зіткнувся з несподіваною появою ведмедя, він спочатку злякався, подумавши, що то акула. Кріс Беррон підійшов ближче, він припустив, що це може бути собака, але його здогад був не вірний. Інцидент стався на пляжі в Дестині, Флорида, де тварина раптово з'явилася з океану і пропливла біля людей, що відпочивали, перш ніж досягти берега.

Американець сказав, що хижак проплив прямо поряд з його братом та 12-річним сином Фото: New York Post

Американець додав, що хижак проплив прямо поряд з його братом та 12-річним сином.

"У той момент я усвідомив, що це був ведмідь, і почав знімати це на відео. Він продовжував плисти. Коли він досяг берега, він обтрусився і наткнувся на кущі в піщаних дюнах. Я думаю, що більшість людей були шоковані, а не налякані. Ніхто не очікував побачити ведмедя в Мексиканській затоці", — додав він.

Комісія з охорони риби та диких тварин Флориди (FWC) у своїй заяві зазначила, що в цю пору року молоді ведмежата, як той, що був помічений у Дестині, можуть залишати будинок своєї матері та дослідити "несподівані місця" у пошуках нового будинку. Про це повідомляє New York Post.

"Хоча незвичайно бачити дику тварину, яка плаває на мілководді багатолюдного пляжу, нерідко можна почути, що чорні ведмеді плавають у затоці, прямуючи до бар'єрних островів у пошуках їжі", — заявили у FWC.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що голодний ведмідь дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтяг її на заднє подвір'я і з'їв увесь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.