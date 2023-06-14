"Вирощена в Росії": на форумі у Петербурзі представили "Мелітопольську черешню" (фото)

У РФ проходить економічний форум, на якому виставили стенди, присвячені захопленим українським територіям. Зокрема росіяни роздають у коробках вкрадену з Мелітополя черешню.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) з’явились стенди, присвячені захопленим українським областям. Представники окупованої Запорізької області пропонують гостям мелітопольську черешню, яку представляють як вирощену у РФ. Про це 14 червня повідомили у медіа SOTA.

"На Запорізькому стенді ПМЕФ міністр культури, спорту та туризму анексованого регіону Радик Ісякаєв роздає коробки з "мелітопольською черешнею", "вирощеною в Росії"", — йдеться у пості.

На фото можна побачити черешню, упаковану у червоно-білі коробки та біло-зелені картонні контейнери у формі склянки. На пакуванні можна роздивитися написи "відбірна черешня", "екопродукт", "мелітопольська черешня" та "вирощено в Росії".

Фото: SOTA Фото: SOTA

Що відбувається на ПМЕФ?

Щорічний Петербурзький міжнародний економічний форум стартував у Санкт-Петербурзі сьогодні, 14 червня. Журналісти SOTA передали, що серед великої кількості регіональних стендів з’явились і стенди "нових регіонів".

Автори контенту підкреслили, що стенди окупованих Херсонської, Донецької та Херсонської областей програють іншим, бо можуть запропонувати гостям лише рекламу.

"Так на ПМЕФ виглядають стенди "нових регіонів". Запорізька область пропонує сир "Російський" та черешню, тоді як Херсонська область, Донецька та Луганська республіки лише малоінформативні буклети", — зазначено у пості.

На фото стенда окупованої Запорізької області окрім сиру та черешні можна побачити букет з жита, соняшники, мед, варення або джем у банках, олію та хліб, схожий на величезний коровай.

Фото: SOTA Фото: SOTA Фото: SOTA Фото: SOTA

Тему війни та підтримки загарбників на економічному форумі також не оминули. Зокрема, на ньому продемонстрували неординарну матрьошку з Тамбовської області — з символом "Z" у кольорах георгіївської стрічки та "патріотичним" написом "нас не Zавалити".

Фото: SOTA

Нагадаємо, 14 червня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що президент Володимир Путін вважає необхідним створення санітарної зони на території України. На думку чиновників країни-агресорки, це гарантуватиме безпеку Росії.

Раніше, 13 червня, лідер РФ Володимир Путін заявив, що цілі так званої "СВО", тобто розв’язаної війни в Україні, змінюються залежно від ситуації. За його словами, Кремль ніколи не влаштовуватиме внутрішня політика України, зокрема знесення радянських пам’ятників та присвоєння звання героя Степану Бандері.