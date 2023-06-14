Возили померлих до України: у Молдові дозволили будувати крематорії для людей

Уряд країни схвалив проект закону про створення крематоріїв для людей, а також процедуру кремації. Громадяни використовують із цього крематорії у сусідніх країнах.

Міністр довкілля Йорданка-Родика Йорданов повідомила, що на території Республіки Молдова немає крематоріїв для людей через відсутність нормативної бази. Громадяни використовують для цього крематорії в Україні та Румунії, повідомляє ipn.md.

Адміністрації цвинтарів та крематоріїв для людей отримають право облаштовувати та надавати зацікавленим особам на основі договору спеціальні місця для зберігання урн із прахом померлих (колумбарії).

Кремація здійснюватиметься лише на підставі свідоцтва про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, з дозволу органів поліції.

Буде заборонено кремацію непізнаних трупів та померлих, яким не було видано свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує смерть, а також іноземних громадян.

Законодавчу ініціативу належить розглянути та затвердити у парламенті.

Ще у 2018 році було розроблено проект, який передбачав будівництво крематорію у столиці. Муніципальна влада Кишинева виділила ділянку землі поблизу столичного цвинтаря Святого Лазаря під будівництво крематорію. Проте, за підсумками обговорення проекту в парламентських комісіях від будівництва крематорію відмовилися.

7 лютого Фокус повідомляв про те, що в Луганській області окупанти будують стаціонарний крематорій. В окупованому Новопскові окупанти викопали котлован під новий крематорій, де планували спалювати тіла російських воїнів.

У липні 2021 року повідомлялося, що під Санкт-Петербургом знайшли приватну підземну в'язницю та крематорій. Журналісти виявили у Всеволожському районі Ленінградської області величезний бетонний бункер, площа якого складає близько 200 кв. м. Об'єкт знаходиться приблизно за 40 кілометрів від Санкт-Петербурга.