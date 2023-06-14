Готичний собор, скандування натовпу та Орбан: у Мілані попрощалися з Берлусконі

За інформацією ЗМІ, на службу завітало понад дві тисячі осіб. Зокрема, попрощатися з італійським політиком прийшов угорський прем’єр Віктор Орбан.

14 червня в Італії попрощалися з колишнім прем’єр-міністром Сильвіо Берлусконі. Деталями з місця подій поділилися журналісти Reuters.

У матеріалі йдеться, що на церемонії прощання у готичному соборі в Мілані зібралися приблизно 2300 гостей. Серед них, як зазначено у ЗМІ, були політики та бізнесмени, що супроводжували 86-річного чоловіка у його політичній кар’єрі та багатстві.

"Берлусконі був надзвичайно суперечливою фігурою, яка послужила зразком для інших бізнесменів, які стали політиками, як-от колишній президент США Дональд Трамп, чия кар’єра перемежовувалась скандалами та судовими процесами", — підкреслили журналісти.

Джерело, близьке до родини Берлусконі, повідомило редакції, що тіло італійського політика буде кремоване. Відомо, що його прах планують зберігати в мавзолеї, побудованому ним для себе та близьких на території власної вілли поблизу Мілана.

Деякі опозиційні політики, за даними Reuters, відмовилися відвідати службу. Однак на церемонію завітала прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. У ЗМІ зазначили, що її рішення оголосити день національної жалоби викликало критику суспільства.

"День жалоби не є державним святом, а скоріше символічною даниною, під час якої над державними будівлями приспущені прапори. Європарламент і Єврокомісія також вирішили віддати свою шану таким чином", — пояснили у медіа.

Журналісти розповіли, що на церемонії прощання були присутні президент Італії Серджо Маттарелла та іноземні гості, зокрема емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У матеріалі йдеться, що в момент появи труни наприкінці служби натовп поблизу собору скандував "є лише один президент".

За даними ЗМІ, після церемонії труну відвезли на віллу Берлусконі. Редакція проінформувала, що кремація відбудеться через кілька днів.

Нагадаємо, про смерть Сильвіо Берлусконі стало відомо 12 червня. Політик помер у лікарні, йому було 86 років.

Фокус опублікував матеріал про те, чим був відомий Сильвіо Берлусконі. Зокрема, його знали як друга Володимира Путіна, однак війна в Україні дещо вплинула на погляди італійського політика.