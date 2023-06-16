Вибух у Курській області: у Росії спалахнула велика пожежа на складі (відео)

За даними МНС РФ, площа займання становила близько 2000 квадрантних метрів. Для приборкання вогню було залучено понад 40 осіб та 10 одиниць техніки.

Вночі 16 червня у Курській області Російської Федерації сталася масштабна пожежа на складі з пухом. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Міністерства надзвичайних ситуацій Росії.

"Займання на складі з пухом ліквідують у Курську. Площа займання близько 2000 квадрантних метрів", — заявили у відомстві.

Повідомляється, що для ліквідації вогню було залучено понад 40 осіб та 10 одиниць техніки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Зазначимо, що перше повідомлення про пожежу в Курській області було опубліковано Telegram-каналом "Курський Бомондь". Автори публікації заявили, що спалаху передував вибух.

За даними паблік, пожежа сталася на території складу виробничого підприємства "Бел-Поль".

"Підрозділи пожежної охорони були направлені за підвищеним рангом. Розрахунки, що прибули першими, підтвердили спалах на складі зберігання продукції", — заявили в Telegram-каналі.

За даними російського Telegram-каналу Baza, вночі дрон атакував вежу зв'язку в селищі Краснікове Курської області, після чого врізався в адміністративну будівлю підприємства.

Нагадаємо, що 9 червня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що безпілотник скинув вибуховий пристрій поряд із житловим будинком у Курську. За його словами, внаслідок вибуху у будівлі були вибиті вікна.

Раніше, 7 червня, Роман Старовойт також повідомив, що БПЛА пошкодили електричну підстанцію у селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області, залишивши місцевих мешканців без електропостачання.

Ми також писали про те, що 15 червня заявив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку БПЛА на півострові. За його словами, 6 дронів було збито силами ППО, ще три – ліквідовано за допомогою коштів РЕБ.