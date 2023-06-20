ЄС хоче заборонити своїм компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї, — Politico

ЄС пропонує посилити контроль за тим, які компанії купують стратегічно важливі підприємства, куди європейські компанії продають зброю чи шпигунське програмне забезпечення та куди інвестують підприємства ЄС.

У ЄС готують пропозиції щодо заборони для європейського бізнесу на виробництво найважливіших сучасних технологій, як "суперкомп'ютери", штучний інтелект та передові мікросхеми до Китаю. Про це пише Politico.

Лідери Європейського союзу планують обговорити запропоновану стратегію економічної безпеки на саміті, що відбудеться 29-30 червня.

У документі прямо не згадується Китай, проте там вказується на ризики, пов'язані з "надмірною залежністю від однієї країни, включаючи таку, з якою існують розбіжності у ціннісних питаннях, моделях та інтересах". З контексту стає зрозуміло, що заходи призначені передусім протидії ризикам, що з Китаєм.

У проекті документа, доступного виданню, наголошується на необхідності ЄС запобігати зовнішнім інвестиціям у "найпередовіші технології, які можуть покращити військові та розвідувальні можливості країн, здатних використовувати ці технології для загроз міжнародному миру та безпеці". Також зазначається важливість забезпечення безпеки особливо важливої інформації.

ЄС пропонує посилити контроль у трьох питаннях: за тим, які компанії з третіх країн купують стратегічно важливі підприємства та інфраструктурні об'єкти у ЄС; куди європейські компанії продають такі товари, як зброя чи шпигунське програмне забезпечення; куди інвестують європейські компанії.

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal від 14 червня, деталі китайського виробництва допомагають Ірану швидко збирати бойові безпілотники і постачати їх до Росії, незважаючи на зростаючий тиск з боку США та міжнародні санкції.

Ми також писали про те, що 12 червня представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін спростував інформацію про постачання російським військовим китайським броньовикам. Він заявив, що нічого не знає про так звані "відкриті докази" поставок зброї.