Небо засяяло зеленим світлом: жителі США помітили "жахливий НЛО" (фото, відео)

Спантеличений свідок, Брайс Гаррік, розповів, як він сидів у машині, коли помітив незвичайний парад вогнів, що обертаються в небі.

Жителі Мідлтауна, штат Огайо (США), були вражені, коли помітили дивний НЛО з зеленими вогнями, що обертаються, на нічному небі. Про це пише The Sun.

Кілька свідків розповіли, що бачили загадковий об'єкт у середу ввечері близько 22:30. Люди швидко дістали свої телефони, щоб сфотографувати незвичайне видовище, під час якого небо освітлювалося зеленим світінням.

На кадрах видно, як кільце вогнів обертається в повітрі, а потім раптово зникає. Свідки описали цей інцидент як "жахливий" і несхожий ні на що, що вони коли-небудь бачили раніше.

Видання зазначає, що об'єкт рухався з неймовірною швидкістю, змушуючи свідків відчувати трепет. Спантеличений свідок, Брайс Гаррік, розповів, як він сидів у машині, коли помітив незвичайний парад вогнів, що обертаються в небі. Він зняв драматичне відео, на якому видно, як ймовірний НЛО обертається проти годинникової стрілки з п'ятьма зеленими вогнями, що утворюють коло.

Однак через кілька секунд він швидко віддалився і зник із поля зору.

Це спостереження залишило місцевих жителів спантеличеними та заінтригованими цим таємничим явищем у нічному небі. Офіс шерифа округу Батлер заявив, що не отримував жодних дзвінків щодо вогнів і не знає про їхнє джерело.

Однак експерти скептично поставилися до автентичності передбачуваного НЛО, хоча і визнали, що він пролетів занадто швидко, щоб бути безпілотником.

За кілька секунд він швидко пішов і зник із поля зору Фото: The Sun

Президент Астрономічного товариства Цинциннаті Браян Сімпсон припустив, що це явище могло бути ретельно продуманим розіграшем, поставленим для соціальних мереж.

"Я думаю, що справжній тест на справжність — це якщо ви отримаєте багато повідомлень про одне й те саме. В іншому разі це, найімовірніше, підробка. А якщо говорити про безліч, то я хочу бачити принаймні 20 різних повідомлень", — сказав експерт.

Раніше Фокус писав, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поруч з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які дехто порівнює з променями від інопланетних космічних кораблів.