Клацнув вимикачем: прибиральник у США випадково знищив 25 років досліджень за одну ніч

Своїми необдуманими діями прибиральник заподіяв Політехнічному інституту Ренсселера в Нью-Йорку збитків на суму понад мільйон доларів.

Роздратований прибиральник випадково знищив 25 років наукових досліджень за одну ніч після того, як клацнув вимикачем, щоб зупинити "безперервний писк". Про це повідомляє The Sun.

Збиток лабораторії Політехнічного інституту Ренсселера в Нью-Йорку становить майже 800 тисяч фунтів стерлінгів (1017540 доларів США). Тепер університет подав позов проти служби прибирання через недбалість.

Адвокат Майкл Гінзбург сказав: "Усе це було спричинено поведінкою і недбалістю людей. На жаль, вони звели нанівець 25 років досліджень".

Відключений морозильник містив клітинні культури і зразки, які мали зберігатися за температури -112 градусів за Фаренгейтом (-44,5С).

Після того як прибиральник вимкнув холодильник, температура піднялася до -25 градусів за Фаренгейтом (-4С), що зробило дослідження і зразки марними.

Зазначається, що табличка на морозильній камері пояснювала, як відключити звуковий сигнал, не зіпсувавши зразки в морозильній камері, проте обслуговуючий персонал її проігнорував.

На табличці було написано "Прибирання в цьому районі не потрібне. Ви можете натиснути кнопку вимкнення звуку будильника/тесту на 5-10 секунд, якщо хочете вимкнути звук".

Наступного ранку працівники лабораторії спробували врятувати дослідницькі матеріали, але безуспішно.

У позові йдеться про те, що більшість зразків було знищено і визнано такими, що не підлягають відновленню, що зводить нанівець більш ніж 20-річні дослідження.

Розслідування дій прибиральника показало, що він просто припустився помилки під час читання інструкцій.

"Наприкінці інтерв'ю він, схоже, все ще не вірив, що зробив щось не так, а просто намагався допомогти", — пише видання.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що вперше у світі було успішно трансплантовано орган, який було спершу кріогенно заморожено, а потім розморожено завдяки новому хімічному консерванту.

Також ЗМІ повідомляли, що екстрасенсу вдалося відсудити мільйон доларів за "втрату сил" унаслідок лікарської помилки.