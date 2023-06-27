Не розуміють Росію: Орбан назвав військовий бунт Пригожина "показником сили" Путіна

Глава угорського уряду переконаний, що, незважаючи на військовий заколот, Путін буде обраний президентом РФ ще на один термін.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан вважає, що військовий заколот Пригожина тільки зміцнив позиції російського президента Володимира Путіна. Про це політик заявив в інтерв'ю BILD, яке було опубліковано 27 червня.

"Те, що з цим (військовим заколотом ПВК "Вагнер", — ред.) вдалося покінчити за 24 години, — це показник сили", — сказав Орбан.

Угорський політик також висловив думку, що нещодавні події, пов'язані з Євгеном Пригожиним, тільки зміцнили позиції Володимира Путіна.

"Він стабільний, він обраний лідер Росії, він популярний. Якщо хтось думає, що він може похитнутися або бути повалений, значить, він не розуміє російський народ і російські силові структури", — заявив Орбан.

За його словами, Росія працює і функціонує не так, як європейські країни. Тому найближчим часом владі Путіна нічого не загрожує. Глава уряду Угорщини впевнений, що у 2024 році Путін буде обраний ще на один термін.

Також Орбан наполягав у розмові із заступником головного редактора BILD Паулем Ронцхаймером на тому, що Україна вже втратила свою незалежність і програє війну.

Тим часом 26 червня в ISW спрогнозували майбутнє найманців ПВК "Вагнер". Аналітики Інституту вивчення війни схиляються до двох сценаріїв. Найманців можуть повністю інтегрувати в структуру Міноборони РФ або ж розділити на дві незалежні групи.

Також цього дня ЗМІ писали про те, що Британія має підготуватися до розпаду РФ після невдалого держперевороту. У Лондоні вважали, що війна в Україні може призвести до політичних заворушень усередині Росії. Але провальний заколот Пригожина змусив дипломатів спішно готуватися до інших процесів.