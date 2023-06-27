"Будуть навчати": Лукашенко прокоментував перекидання ПВК "Вагнер" до Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що його країні не варто боятися найманців, адже ті зможуть поділитися досвідом і проінструктувати військових щодо застосування зброї.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко розраховує, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички. Про це Лукашенко заявив на зустрічі з міністром оборони РБ Віктором Хреніним, цитує держінформагентство "БелТА".

"Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо. Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Корисний досвід. Слухай, вони на передовій — штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли", — заявив політик.

Він також повідомив, що "вагнерівці" могли б розповісти Білорусі більше про використання зброї — як наступати, як оборонятися.

"Боятися їх нічого. Ми ж вухо гостро тримаємо", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, що 26 червня Євген Пригожин уперше прокоментував спробу військового заколоту в Росії. Під час бесіди з журналістами керівник ПВК зазначив, що результат був "нормальним", оскільки дії найманців "підняли настрій усіх".

Нагадаємо також, що 25 червня Дмитро Пєсков, прес-секретар Кремля, оголосив про припинення кримінальної справи проти Євгена Пригожина і його намір "піти в Білорусь". Він також заявив, що члени найманського угруповання ПВК "Вагнер" не будуть піддаватися переслідуванням.