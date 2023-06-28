"Авіація б'є повз": Гіркін поскаржився на важку ситуацію для РФ на Лівобережжі Дніпра

За словами екс-фсбшника, російська авіація не може влучити по бійцям ЗСУ, які перебрались через Дніпро.

28 червня Ігор Гіркін, екс-полковник ФСБ РФ та російський блогер, заявив, що ЗСУ зайняли позиції на Лівобережжі. При цьому вибити їх звідти важко: авіація не влучає по військовим, які ховаються під полотном Антонівського мосту. Свою точку зору росіянин виклав у особистому Telegram-каналі.

Гіркін стверджує, що українські Сили оборони вже мають плацдарм біля Антонівського мосту. Плацдарм невеликий — росіянин назвав його "п'ятачком". Межі цього "п'ятачка" — полотно та опори мосту, а також прилеглі дачі.

ЗСУ мають можливість і перекидати підкріплення, і забирати поранених, переконаний екс-фсбшник. Відзначає, що російські військові нічого вдіяти не можуть — українські позиції ховаються під бетонним полотном і авіація до них не дістає. За його словами, "прямих влучань наші льотчики не досягли".

Росіянин запевняє, що плацдарм на Лівобережжі не має особливого значення. З іншого боку визнає: якщо українці втримаються, то солдатам армії РФ доведеться відступити з району дач.

Крім того, додає Гіркін, відступу "посприяє" правий берег Дніпра — він вищий, і з нього зручно бити по підкріпленню, яке намагаються перекинути росіяни.

Екс-фсбшник також визнає, що наразі бої ведуться "на острові посеред болота" і це "не приємно".

Місцевість біля Антонівського мосту та Олешок на Херсонщині: верхнє фото - від 5 червня, нижнє - від 8 червня ("Радіо Свобода")

Зазначимо, згідно зі звітами Генштаб ЗСУ, українські Сили оборони ще не перетнули Дніпра: наприклад, станом на вечір 28 червня вказано, що ворог обстрілює Херсонщину і намагається втримати позиції.

Про це ж свідчить онлайн-карта бойових дій DeepState: місцевість біля Антонівського мосту — у сірій зоні. Ширина цієї "сірої зони" — близько 3 км, її межа пролягає по центру містечка Олешки.

Ситуація на лінії фронту на Херсонщині станом на 26 червня 2023 року

Крім того представниця прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк 21 червня підтвердила: російські війська після підриву Каховської ГЕС відступили, але зараз повертаються на попередні позиції.

Нагадуємо, 28 червня міністр оборони України Олексій Рєзніков у інтерв'ю виданню FT пояснив, що не варто рахувати населені пункти, які звільнили ЗСУ. Чиновник натякнув, що буде "головна подія — і її відразу впізнають, коли вона станеться.

Того ж дня Олександр Тарнавський, командувач угрупування військ "Таврія", відзвітував про знешкодження трьох рот армії РФ на південному відтинку фронту. Крім того ворог втратив більше 20-и одиниць військової техніки, зауважив генерал.