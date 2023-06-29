Берегова охорона США виявила ймовірні останки загиблих членів екіпажу батискафа "Титан"

Як розповів капітан Джейсон Нойбауер, зібрані докази нададуть слідчим із кількох міжнародних юрисдикцій, щоб з'ясувати точну причину трагедії.

Берегова охорона США 28 червня 2023 року одержала уламки і докази, виявлені на морському дні на місці катастрофи з підводним апаратом "Титан", а також імовірні останки екіпажу. Про це йдеться на сайті відомства.

Повідомляють, що після консультацій із міжнародними партнерськими слідчими агентствами Морська рада з розслідування має намір доправити всі докази до Штатів, щоб продовжувати подальший аналіз.

Зазначається, що медичні працівники проведуть формальний аналіз передбачуваних людських останків, які були витягнуті з-під уламків на місці події.

"Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку у відновленні та збереженні цих життєво важливих доказів на екстремальних морських відстанях і глибинах", — заявив начальник відомства капітан Джейсон Нойбауер.

За його словами, зібрані докази нададуть слідчим із кількох міжнародних юрисдикцій, щоб з'ясувати точну причину трагедії.

"Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти чинники, які призвели до катастрофічної загибелі "Титана", і допомогти запобігти повторенню подібної трагедії", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше журналісти писали, що уламки батискафа "Титан" підняли на берег. За даними ЗМІ, на берег Канади в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили уламки батискафа — шматки вигнутого металу, кабелю та інші фрагменти.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що в Атлантичному океані неподалік від місця аварії "Титаніка" зник підводний батискаф, який здійснював підводні туристичні поїздки і занурення до місця затонулого лайнера. Канадська берегова охорона повідомила, що рятувальною операцією керує Бостонський регіональний координаційний центр.

22 червня дослідники знайшли уламки, що вказують на вибух батискафа "Титан" поруч із Титаніком. Як заявили в Береговій охороні США, фахівці вивчають ситуацію.