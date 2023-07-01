Кишинівського стрільця Інтерпол за вбивство "впливової людини", — ЗМІ (фото)

З'явилися нові подробиці про злочинця, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева. Під час інциденту його супроводжували двоє чоловіків, які зараз у розшуку.

43-річний чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева 30 червня, розшукується Інтерполом за вбивство "впливової людини". Про це повідомляє Telegram-канал Ungureanu 112.

Повідомляють, що його звуть Рустам Ашуров. У нього, як зазначили адміністратори каналу, подвійне громадянство — Таджикистану і Росії. Під час інциденту його супроводжували двоє чоловіків, які зараз у розшуку. Місцева поліція приведена в бойову готовність

Він забрав пістолет у поліцейського, а потім вистрілив в охоронця. Поліцейський спробував відібрати у стрільця зброю назад, але той повалив правоохоронця на землю і вистрілив йому в голову.

Також публікує ймовірна фотографія Ашурова.

Рустам Ашуров Фото: Ungureanu 112

За словами адміністраторів каналу, що за регламентом в аеропорту має чергувати 46 прикордонників, але через брак кадрів наразі чергують тільки 20 осіб.

Як уже повідомлялося, 30 червня в Міжнародному аеропорту Кишинева чоловік відкрив стрілянину під час проходження прикордонного контролю.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив, що стрільцем виявився 43-річний громадянин Таджикистану. Йому відмовили у в'їзді в Молдову з міркувань безпеки, після чого чоловік вихопив у прикордонного поліцейського пістолет і відкрив вогонь.

Потім стало відомо, що зараз стрілець перебуває у важкому стані. Йому загрожує довічне ув'язнення.