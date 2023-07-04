Стюардеса звинуватила в домаганнях: в аеропорту Стамбула заарештували дев'ять ізраїльтян

Троє чоловіків рейсу, що прямував з Ізраїлю до Туреччини, досі залишаються під вартою. У МЗС Ізраїлю заявили, що їм відомо про інцидент, консульство в Стамбулі розбирається в події.

У Туреччині в аеропорту Стамбула 4 липня співробітники поліції заарештували дев'ятьох громадян Ізраїлю. Стюардеса, яка летіла з ними на борту, звинуватила їх у домаганнях і неналежній поведінці, повідомляє Maariv.

Інцидент стався на борту літака авіакомпанії Pegasus, який здійснював рейс з Ізраїлю до Туреччини. Один із підозрюваних знімав стюардесу на телефон, коли вона пояснювала заходи безпеки під час польоту, ще вісім молодиків сміялися над нею.

Стюардеса підійшла до чоловіка і попросила, щоб він видалив відеозапис. Той погодився, дав їй свій телефон, щоб вона видалила відео і всі заспокоїлися.

Коли літак приземлився, пасажири довго чекали, щоб вийти, і виявилося, що причина була в тому, що стюардеса викликала поліцію.

Правоохоронці, які прибули на борт, заарештували дев'ятьох ізраїльтян і повезли на допит. Співробітниця авіакомпанії сказала, що вони неналежно поводилися і сексуально її домагалися. Цього ж дня шестеро ізраїльтян були звільнені, а ще троє досі перебувають під вартою.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що відомству відомо про інцидент, консульство в Стамбулі розбирається в події.

15 червня Фокус повідомляв про те, що стюардеса погрожувала підірвати літак, щоб перешкодити колишньому хлопцю. Даніела Карбоне використовувала програмне забезпечення для спотворення голосу, щоб погрожувати пілоту, який керував літаком. Через дії стюардеси авіакомпанія зазнала збитків у розмірі близько мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).