Уряд РФ хоче возити туристів в окупований Крим на військових кораблях, — росЗМІ

За словами журналістів, 1 липня біля Кримського мосту утворився затор на кілька кілометрів. Вранці 4 липня в заторі стояли 1500 машин.

Уряд РФ запропонував возити в окупований Крим туристів на військових кораблях. Про це 4 липня повідомило російське видання The Moscow Times.

Повідомляється, що влада в Росії хоче задіяти військові кораблі для розвантаження Кримського мосту, на під'їзді до якого вже утворився багатокілометровий затор.

Як заявив глава Міністерства транспорту РФ Віталій Савельєв на нараді з президентом Володимиром Путіним, очільник Міноборони Сергій Шойгу готовий надати два великі десантні кораблі для транспортування туристів. Кораблі можуть переміщати по 40 автомобілів.

"Якщо вони робитимуть по п'ять рейсів на добу, це ще по 200 автомобілів кожен десантний корабель, тобто загалом до 1000 автомобілів зможемо перевозити переправою", — заявив Савельєв.

Журналісти зазначили, що до складу Чорноморського флоту РФ входять 6 великих десантних суден.

Крім того, у виданні зазначили, що 1 липня біля Кримського мосту утворився затор на кілька кілометрів. Російські силовики почали проводити більш жорсткі огляди машин.

"Переважно в черзі стоять туристи з Росії, які масово поїхали на півострів у зв'язку з початком відпускного сезону. Станом на 8:00 4 липня в заторі завдовжки 8 км із боку Краснодарського краю стоїть понад 1500 машин", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, що 4 липня в окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи. Жителі захопленого російськими військами Криму чули гучні вибухи з боку моря. Представник окупаційної влади пояснив, що МНС нібито знищує боєприпаси часів Другої світової війни.

Потім у ГУР України висловилися про вибухи в Севастополі. За словами Андрія Юсова, спокій і тиша настане в Криму лише після повного звільнення півострова.

"Якщо вести мову про вибухи в Севастополі, то чому скаржитися? Українські громадяни. Проукраїнськи налаштовані люди, які чекають повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближається", — заявив він.