Художник з Італії намалював мурал в окупованому Маріуполі (фото, відео)

Вуличний художник Джорит Чіро Черулло, який підтримує російську пропаганду, приїхав до Маріуполя, щоб намалювати мурал, присвячений "дітям Донбасу".

Італійський вуличний художник Джорит Чіро Черулло намалював мурал із зображенням дівчинки в окупованому Росією Маріуполі. Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Нам кажуть, що вони посилають ракети на мільярди євро, тому що вони добрі і безкорисливі, але діти Донбасу вже 8 років під бомбами, і в цьому випадку ніхто і пальцем не поворухнув", — написав він.

Зазначимо, як саме Черулло потрапив на окуповану територію Донецької області України — він не уточнює.

Також в іншому своєму пості він повідомив, що Україна з 2014 року нібито контролюється Сполученими Штатами Америки, а Луганськ і Донецьк нібито 8 років боролися за "самовизначення". Ба більше, Штати також нібито контролюють і Європейський Союз.

"Відсутність військ НАТО на території України не спростовує той факт, що США контролюють політиків-українців", — заявив художник.

Хто такий Джорит Чіро Черулло

Італійський художник-мураліст із Неаполя. Після навчання в науковому ліцеї Галілео Галілея в Неаполі він вступив до Неаполітанської академії витончених мистецтв. Вважає, що Італія повинна вийти з НАТО і відмовитися розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників. Стверджує, що виступає за світ "без партійних прапорів". У 2022-му році, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, намалював мурал у Неаполі із зображенням російського письменника Федора Достоєвського. В одному оці літератора він зобразив дитину в кольорах прапора так званої "ДНР" і підписав: "Донецьк, Луганськ".

Нагадаємо, що 4 липня біля Маріуполя знайшли мертвою раніше зниклу 12-річну дівчинку. За словами російських журналістів, є дві версії смерті дитини. Обидві пов'язані з військовими ЗС РФ.

Крім того, як повідомила мерія міста, у Маріуполі хтось убиває російських військових. За інформацією міськради, факти смертей окупантів ретельно приховує військове командування ЗС РФ. Росіяни знають, що маріупольці їх не люблять.