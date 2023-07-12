Термінові постачання: країни G7 оголосили, що допоможуть Україні у разі нового нападу РФ, – FT

Лідери цивілізованого світу зобов'язалися постачати сучасне військове обладнання, підтримувати навчання українських сил, обмінюватися розвідданими та допомогти у кіберзахисті.

Країни "Великої сімки" (G7) пообіцяли надавати термінову військову допомогу Україні в разі нового конфлікту з Росією у майбутньому. Про це 12 липня повідомило видання Financial Times.

Новий план спрямований на те, щоб допомогти українцям у разі небезпеки захистити себе. Країни G7 домовилися організувати спільні рамки для надання довгострокових гарантій безпеки нашій державі, спрямованих на перетворення її на військову фортецю для відсічі російській агресії.

Зобов’язання включатимуть постачання "сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі". Також лідери цивілізованого світу підтримувати навчання українських сил, обмін розвідувальною інформацією та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’язаний провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.

Відповідні зобов’язання з’явилися під час участі президента України Володимира Зеленського в середу в Литві на саміті лідерів НАТО. Він вважає, що це дозволить залучити більше підтримки своєї армії, яка бореться з вторгненням Росії.

"Ми розуміємо, що найкраща гарантія для України – бути в НАТО", – пояснив він.

Зобов'язання, як інформує видання, визначають положення щодо безпеки України та допомоги стосовно звільнення території, яку окуповану російськими військами, і модернізувати армію країни. Київ зобов'язується провести реформи, зокрема, цивільного контролю за ЗСУ та судової системи.

Нагадаємо, 12 липня на саміті у Вільнюсі розпочалася Рада Україна-НАТО. На заході обговорили нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху офіційного вступу до НАТО.