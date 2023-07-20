"Фахівець із роззброєння": син творця БПЛА "Ланцет" працює в ООН, — ЗМІ (фото)

Сім'я конструктора БПЛА Олександра Захарова, який озброює російську армію, володіє нерухомістю у Великій Британії, а його молодший син є співробітником Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння.

Лаврентій Захаров, який є сином конструктора російських баражувальних боєприпасів "Ланцет" Олександра Захарова, працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у Швейцарії. Про це пише російське видання "Важные истории".

Повідомляється, що молодший син творця БПЛА "Ланцет" живе за кордоном щонайменше з 2015 року. Він закінчив британську школу, а також навчався в Університетському коледжі Лондона і Лондонській школі економіки.

За даними журналістів, наразі син Олександра Захарова є "фахівцем із роззброєння". Він почав працювати в UNIDIR у травні 2023 року. До цього він працював в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі.

На офіційному порталі UNIDIR зазначено, що Лаврентій є випускником програми зі звичайних озброєнь і боєприпасів.

"Основними дослідницькими інтересами Лаврентія є зміцнення управління зброєю та боєприпасами (SWAM), а також розмінування та гуманітарний доступ. Він розмовляє російською та англійською", — йдеться на сайті.

Лаврентій Захаров працює в UNIDIR

Журналісти також з'ясували, що родині Олександра Захарова належить нерухомість в елітному районі Лондона. Йдеться про квартиру за 1,5 млн фунтів стерлінгів, приблизно за кілометр від Біг-Бена і від Букінгемського палацу.

Будинок у Лондоні, в якому сім'я Олександра Захарова, придбала квартиру

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 16 липня, з початку війни виробництво безпілотних апаратів "Ланцет" зросло. Зазначається, що росіяни здійснюють виробництво цих апаратів у покинутих торгових центрах.

Раніше, 3 липня, радник міністра оборони України Юрій Сак зазначив, що "Ланцети" викликають найбільше побоювання в українських військових тому, що можуть пошкоджувати або повністю знищувати дорогу військову техніку.

Однак за даними Defense Express від 18 липня, у нової моделі дрона "Ланцет" є низка слабких сторін, про які замовчує російська сторона. Зокрема, він не вміє самостійно знаходити і розпізнавати цілі.