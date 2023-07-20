Вперше від початку повномасштабної війни: український чиновник здійснив візит до Китаю

Українські чиновники не відвідували КНР з 2019 року. Україна сподівається на розширення експорту сільськогосподарської продукції до Піднебесної.

У четвер, 20 липня, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії заступник міністра економіки України Тарас Качка здійснив офіційний візит до Китаю. У Пекіні він зустрівся з віцеміністром торгівлі Лінг Джі. Про це повідомили в Reuters.

Під час зустрічі китайський чиновник заявив, що його країна готова розширите імпорт якісної продукції з України та співпрацювати для активного розвитку взаємовигідного двостороннього економічного та торговельного співробітництва. За словами Качки, Україна сподівається на розширення експорту сільськогосподарської продукції до Китаю.

"Українська сторона посилюватиме зусилля для захисту безпеки підприємств, які фінансуються Китаєм в Україні. Ми готові працювати разом з Китаєм, щоб сприяти здоровому та сталому розвитку економічних і торгових відносин між двома країнами" – зазначив він.

Попередній візит українського чиновника до Китаю відбувся у 2019 році. Зокрема, Тарас Качка прибув до Китаю після призначення нового посла України в Китаї Павла Рябкіна, який раніше був міністром з питань стратегічної промисловості.

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що вночі, 20 липня, будівля Генерального консульства Китайської Народної Республіки, розташованої в Одесі на вулиці Нахімова, 2, постраждала під час ворожого ракетно-дронового удару.

Раніше ми писали, що Китай може втрутитися і натиснути на Росію, щоб та повернулася до зернової угоди.