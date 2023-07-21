Вигідно для всіх: Білий дім назвав найімовірніший шлях вивезення українського зерна

За словами Джона Кірбі, зерно з України ймовірно експортуватиметься сухопутними шляхами. Утім, цей шлях менш ефективний порівняно з морськими маршрутами.

Незважаючи на блокування морським шляхом з боку Росії, США та їхні союзники готові надавати підтримку Україні у вивезенні зерна. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що ймовірно зерно з України буде експортуватися сухопутними шляхами. Він також додав, що ця практика вже застосовувалася раніше, зокрема до укладення зернової угоди.

За словами чиновника, він визнав, що використання сухопутних шляхів для вивезення зерна з України менш ефективне порівняно з морськими маршрутами, оскільки "не можна вивезти таку саму кількість зерна". Проте, він запевнив, що у Вашингтоні розуміють цю проблему, але не збираються припиняти зусилля і продовжать підтримувати Україну.

За словами Кірбі, скасована "зернова угода", яку Росія не ратифікувала, була вигідною для всіх зацікавлених сторін. Ця угода передбачала користь не тільки для українського зерна та економіки, але також надала б підтримку російським фермерам і була б корисною для країн, що розвиваються, які стикаються з проблемами у сфері продовольства.

Нагадаємо, що в РФ пригрозили всім кораблям, які прямують в українські порти з 20 липня. За даними Міноборони РФ, морський гуманітарний коридор буде згорнуто, а країни, чий прапор буде вивішено на суднах, які прямують до українських портів, РФ вважатиме залученими у війну.

Також повідомлялося, що після виходу із зернової угоди Росія, по суті, ввела блокаду українських портів. Жоден суховантаж не зайшов в Україну від початку недавніх обстрілів.

А 19 липня повідомлялося, що російські окупанти знищили десятки тисяч тонн зерна, про що повідомили в Мінагрополітики. Сталося це під час нічної атаки по об'єктах портової інфраструктури, які були залучені до реалізації "зернової угоди".