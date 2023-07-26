Африканські лідери проігнорували Путіна: більш ніж половина не приїдуть на саміт у РФ

Тільки 17 з 54 країн Африканського континенту будуть представлені главами держав на саміті Росія-Африка. 10 країн відправлять прем'єр-міністрів, а решта представлять свої делегації віцепрем'єрами, міністрами або послами.

Більшість африканських лідерів вирішили не брати участь у саміті Росія-Африка, який Кремль намагається представити як новий дипломатичний прорив і підтвердження важливості Росії у світі. Про це 25 липня повідомляє російське видання The Moscow Times.

З 54 країн Африканського континенту тільки 17 будуть представлені на саміті главою держави. Ще 10 країн відправлять до Росії прем'єр-міністрів, а більшість інших надішлють делегації на чолі з віцепрем'єром, міністром або просто послом. П'ять африканських держав вирішили проігнорувати саміт зовсім.

У Міністерстві закордонних справ Росії запевнили, що не ображаються на країни, які не відправили своїх глав держав до Росії.

"Ми надсилали запрошення главам усіх африканських держав. Ми не вправі мати претензії, оскільки, по-перше, у них могли бути інші попередньо заплановані заходи, які вимагали участі їхніх лідерів. І по-друге, кожен робить те, що може", — заявив Олег Озеров, посол з особливих доручень МЗС РФ.

За інформацією російських журналістів, саміт Росія-Африка заплановано на 27-28 липня, і президент РФ Володимир Путін висловив намір особисто зустрітися з кожним із лідерів африканських держав, які прибувають. Кремль уже заявив, що російський президент підготує значущу промову, в якій обговорить "новий світопорядок", заснований на "багатополярності та рівноправності" всіх держав.

Нагадаємо, згідно з висновками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) від 24 липня, Путін опублікував статтю про припинення участі в зерновій угоді в спробі виправдатися перед африканськими країнами-партнерами.