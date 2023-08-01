Педофіла спіймали: у дитячому таборі в РФ зґвалтували 4-х школярок з України, — ЗМІ (фото)

За даними російських журналістів, 49-річний безробітний чоловік із Воронезької області проник у кімнату відпочинку і вчинив сексуальні дії щодо п'яти школярок віком від 10 до 12 років.

У російському дитячому таборі "Щасливе дитинство" чоловік зґвалтував п'ятьох школярок. При чому четверо з них були вивезені з окупованих регіонів України. Про це повідомляє російське видання Shot.

За даними джерела, інцидент стався 29 липня в дитячому таборі "Щасливе дитинство" в Анапі, Краснодарському краї Росії. Згідно з попередніми даними, 49-річний безробітний чоловік із Воронезької області проник у кімнату відпочинку і вчинив сексуальні дії щодо п'яти школярок віком 10-12 років. З числа постраждалих чотири дівчинки є громадянками Донецької області України, а п'ята дівчинка — з Московської області Росії.

Згідно з інформацією видання, педофіла вже затримали. Зараз слідчі активно працюють над розслідуванням справи. Порушено кримінальні справи за статтями російського Кримінального кодексу "Розпусні дії" та "Насильницькі дії сексуального характеру" щодо неповнолітніх, що дасть змогу притягнути злочинця до відповідальності за його дії.

Зараз російські силовики з'ясовують, як чоловік потрапив до дитячого табору. Стверджується, що в минулому його вже притягували до відповідальності за проникнення в житловий будинок, розпивання алкоголю в заборонених місцях і вживання наркотиків.

У дитячому таборі в РФ зґвалтували 4-х школярок з України У дитячому таборі в РФ зґвалтували 4-х школярок з України

Нагадаємо, що в Тайвані ведуть слідство проти поліцейських, яким неповнолітня дівчина допомогла спіймати ґвалтівника. Під час суду з'ясувалося, що він зґвалтував підлітка, залученого до операції.