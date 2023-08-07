Докір Китаю на адресу Росії не означає, що Сі Цзіньпін відмовляється від підтримки Путіна, — ЗМІ

За словами журналістів, відносини з Росією занадто важливі для Китаю. Однак Сі Цзіньпін має показати китайцям, що відстоюватиме їхні інтереси.

Будь-яке припущення про те, що глава КНР Сі Цзіньпін змінює своє ставлення до вторгнення Росії в Україну, рівносильне прийняттю бажаного за дійсне. Про це пише видання Bloomberg.

Видання пише, що після початку повномасштабної війни в Україні Китай неодноразово прагнув створити простір для діалогу з Москвою з таких питань, як застосування ядерної зброї та атаки на мирну інфраструктуру.

За словами журналістів, інцидент, який стався 5 серпня, коли Пекін звинуватив Москву в жорстокому поводженні з громадянами КНР, свідчить про те, що стосунки Сі очільника Кремля Володимира Путіна є більш багатошаровими, ніж припускають на Заході.

Як розповів засновник дослідницької групи Центру вивчення Китаю і глобалізації в Пекіні Генрі Ван Хуйяо, Пекін повинен підтримувати хороші відносини з Москвою.

Однак, як зазначили журналісти, у Китаю є кілька причин "злитися" на Путіна. Наприклад, його рішення вивести РФ із чорноморської зернової угоди.

Як розповів старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень у Сінгапурі Рафаелло Пантуччі, війна, яку розпочала Росія проти України, дестабілізує світ.

Директор Російсько-євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв заявив, що відносини з Росією занадто важливі для Китаю. Однак Сі Цзіньпін повинен показати китайцям, що буде відстоювати їхні інтереси.

"Рішуче сформульована заява є не сигналом для самої російської влади, а, скоріше, реакцією і сигналом для внутрішньої китайської інтернет-громадськості, щоб сказати, що уряд Сі Цзіньпіна і МЗС активно захищають права китайців, незалежно від того, хто є порушником", — сказав Габуєв.

Нагадаємо, що 5 серпня Пекін звинуватив Москву в жорстокому поводженні з китайськими громадянами. Так, п'ятьох громадян Китаю затримали на прикордонному переході в Астрахані і допитували чотири години. Їм анулювали туристичні візи і відмовили у в'їзді, китайське посольство просить МЗС РФ і ФСБ порозумітися.

Посольство просило порозумітися МЗС Росії, ФСБ і Федеральну прикордонну службу РФ. Інцидент суперечить китайсько-російській дружбі, заявили дипломати.