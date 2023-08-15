В РФ хочуть зняти м/ф "Копійка", аналог "Тачок", та запросити Путіна з Шойгу озвучувати ролі

Головними персонажами мультфільму стануть автомобілі російського виробництва, а Володимира Путіна та Сергія Шойгу хочуть запросити для озвучування ролей "лімузину президента" та авто "Тигр".

Кінокомпанія "Гром" на пітчингу Фонду кіно представила російський аналог мультика "Тачки", стрічку під назвою "Копійка". Про це повідомляє медіа "Бюлетень Кінопрокатчика".

"Сюжет розповідає про пригоди друзів-машин, яким доведеться подолати труднощі й протистояти злим силам. Дія картини розвиватиметься не тільки в Росії, але ще в Китаї, Індії та арабських країнах", — розповіли автори проєкту.

Фото: Российская газета

Зазначається, що персонажі змінюватимуться залежно від локації, де вони перебувають. У кінокомпанії заявили, що домовленості про співпрацю є вже майже з усіма російськими автомобільними брендами. Так, серед персонажів з'явилися Запік ("запорожець"), Копійка ("ВАЗ-2101"), Веста ("Лада-Веста") та інші.

Автори проєкт заявили, що хотіли б залучити до невеликих ролей у мультфільмі російських політиків. За їхніми словами, багато хто вже дав свою згоду на участь, крім "однієї людини, з якою ще не розмовляли".

Фото: Российская газета

Судячи з фото представлених авторами, пропонується, що президент Росії Володимир Путін озвучить "лімузин президента", міністр оборони РФ Сергій Шойгу — ГАЗ-233001 "Тигр", а прем’єр-міністр Михайло Мішустін — ГАЗ-14.

Фото: Российская газета

Нагадаємо, що 29 червня під час обговорення екологічних проблем на форумі "Сильні ідеї для нового часу", президент Росії Володимир Путін похвалив сміттєву жабу з дитячого російського мультсеріалу "Кумі-Кумі", яка вирощує корисні речі з відходів.

Раніше, 24 травня, "Вікіпедія" у РФ звільнила директора Володимира Медейка за таємну підготовку російського аналога енциклопедії. У "Вікіпедії" заявили, що будь-хто може брати й використовувати контент енциклопедії, але використовувати для цього посаду керівника вважають некоректним.