"Позбавляється залежності": Словаччина відмовляється від російського ядерного палива

Майже 60% енергії, яку виробляє країна, припадає на атомні електростанції, які, зі свого боку, працюють виключно на російському ядерному паливі.

Словаччина уклала угоду з американською компанією Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС, ще одним постачальником може стати Франція. Так країна позбавляється залежності від палива з Росії, повідомляє Euractiv.

Майже 60% енергії, виробленої Словаччиною, припадає на атомні електростанції, які, зі свого боку, працюють виключно на російському ядерному паливі. Цього більше не буде після того, як у результаті міжнародного тендеру було укладено угоду на постачання Slovenské elektrárne "єдиної повністю західної альтернативи".

"Знаходження ще одного постачальника ядерного палива для наших електростанцій є важливим кроком на шляху зміцнення енергетичної безпеки Словаччини. Атомні електростанції є важливою опорою в енергетичному балансі нашої країни, тому я вважаю вкрай важливим забезпечити диверсифікацію постачання ядерного палива для їхньої стабільної роботи", — сказав Браніслав Стричек, генеральний директор Slovenske elektrární.

Паливо спочатку має пройти процедуру схвалення спеціально для використання в словацьких ядерних реакторах. Тому протягом року надійдуть перші неросійські постачання ядерного палива.

Що відомо про Westinghouse Electric Company

Westinghouse Electric Company — американська ядерна енергетична компанія, але контракт зі Словаччиною було укладено з її шведською дочірньою компанією. Угода відповідає меті ЄС щодо припинення залежності від російських енергоносіїв. Тоді як більшість санкцій ЄС зосереджені на викопному паливі, Словаччина опинилася в залежності від держави-агресора в ядерному секторі.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що Словаччина відправить Україні перші замовлені САУ Zuzana 2. Західні партнери профінансували виготовлення для України 16 САУ Zuzana 2, які вже є в ЗСУ.

Раніше, 7 липня, Україна підписала контракт зі Словаччиною на виробництво 16 Zuzana 2.