В РФ губернатор вручив меру Пермі кувалду, щоб той "вибивав дурь" з голів чиновників (відео)

У своєму вітальному слові губернатор заявив, що кувалда може використовуватися також для фітнесу і побажав меру, щоб той вправно нею орудував.

У Росії відбулася інавгурація новообраного мера Пермі Едуарда Сосніна. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін під час урочистостей презентував йому "оригінальний" подарунок — кувалду. Про це пише російське видання 59.RU.

"Я довго думав, що вам подарувати, і придумав. Попросив заводчан із Мотовіліхи створити цю зброю. Це — символ непохитності характеру уральського. Ну і, звичайно ж, крім фітнесу цей молот можна використовувати , щоб дурню чиновницьку з голови вибивати. Я хотів би, щоб ви цим молотом орудували акуратно, щоб молот допомагав кувати майбутнє Пермі та Пермського краю", — сказав він.

Губернатор вручає свій "оригінальний" подарунок.

За словами Махоніна, молот важить близько 16–18 кілограмів, а на його рукоятку нанесено герб Пермі, та написи "Пермський молот" та "Мотовіліха".

До кувалди губернатор додав ілюстровану книгу про історію Пермі.

Нагадаємо, що засудженого з Росії Віктора Севальнєва, який командував 7-ю мотострілецькою ротою "народної міліції ЛНР", ймовірно, стратили ударом кувалдою по голові. У Міноборони повідомили про його загибель його дружині. Причиною смерті назвали осколкові поранення та потужний удар по голові.

Раніше повідомлялося, що в листопаді минулого року російські Telegram-канали поширили відео страти екснайманця ПВК "Вагнер", який потрапив в полон до ЗСУ і потрапив під обмін. Його вбили ударом кувалди по голові.