Атака акул в Австралії: серфер сфотографувався і за мить залишився без ноги (фото)

Акула плавала за кілька метрів від 44-річного Тобі Бегга, батька двох дітей. І тільки брижі на поверхні попереджали про неминучий напад.

Австралійський серфер Тобі Бегг потрапив у кадр за кілька миттєвостей до атаки акул в австралійському Порт-Маккуорі, у підсумку морський хижак відкусив чоловікові ногу. Про це повідомляє The Daily Mail.

Акула плавала за кілька метрів від 44-річного Тобі Бегга, батька двох дітей, єдиним, що слугувало попередженням про швидку атаку, були брижі на поверхні води.

Дошка для серфінгу після зубів акули

На фотографії Бегг тримає свою дошку для серфінгу, а його колега, судячи з усього, уважно стежить за брижами на воді за кілька метрів від нього за кілька секунд до атаки.

Чоловік боровся з акулою близько 30 секунд, потім товариші витягли його на берег, водночас він дістав серйозні травми в області нижче пояса.

Австралійський серфер

Наразі він залишається в критичному, але стабільному стані в лікарні в Ньюкаслі (штат Новий Південний Уельс).

Він втратив одну ногу і переніс дві операції: медики намагалися врятувати другу. За словами родичів, поки ще рано говорити про підсумки, ступінь ушкоджень не цілком зрозумілий.

Надалі на нього чекають нові хірургічні втручання і роки реабілітації. У перші кілька годин краудфандингової кампанії зі збору коштів небайдужі австралійці перерахували на допомогу серферу понад 30 тисяч доларів.

Австралійський серфер

Повідомляється, що під час атаки на пляжі опинився лікар швидкої допомоги, який зробив турнікет за допомогою мотузок дошки, щоб зупинити кровотечу.

Після інциденту поліціянти забрали із собою дошку для серфінгу.

Пляж, як і раніше, закритий для плавців, але минулої суботи біля води помітили близько десяти серферів — рятувальники намагалися знайти саме ту акулу, яка напала на Бегга. Якщо її спіймають — то присплять.

Нагадаємо про те, як глибоко можуть запливати великі акули в пошуках їжі. Досліджувалися білопері сірі акули — великий вид морських тварин.

Також повідомлялося, що лимонна акула, ламантини та кити опинилися на найкращих знімках океанічних тварин 2023 року.