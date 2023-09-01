"У них немає світла": повалений президент Нігеру разом із дружиною та сином заразилися малярією

За інформацією колишнього глави МЗС Нігеру Асумі Масуду, Мохамед Базум, незважаючи на всі проблеми після військового перевороту, перебуває в гарному настрої.

Екс-глава Міністерства закордонних справ Нігеру Асумі Масуду в інтерв'ю газеті El Pais повідомив про те, що усунутий від влади військовими президент Нігеру Мохамед Базум разом із дружиною та сином заразилися малярією під час перебування під арештом у власній резиденції.

"У них немає електрики. Холодильника для зберігання продуктів немає, і досить спекотно. У Нігері зараз понад 40 градусів. Дуже багато комарів, і в них (у сім'ї Базума — ред.) проблеми зі сном. Усі вони заразилися малярією. Умови його (Базума — ред.) життя досить суворі", — сказав Масуду.

Водночас він зазначив, що повалений президент Мохамед Базум перебуває в "гарному настрої, він чинить опір і бореться". Екс-глава МЗС не повідомив, чи отримав Базум і члени його сім'ї належну медичну допомогу.

Агентство Bloomberg також інформувало, що Базум перебуває в резиденції, де вже тривалий час немає електрики та водопостачання. За його даними, заколотники "позбавляють Базума їжі, води та електрики".

За заявами заколотників, Базум перебуває "в доброму здоров'ї", він спілкується телефоном із лідерами та представниками урядів інших країн, проте йому заборонено залишати резиденцію.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що в Нігері ватажок заколотників обіцяє передати владу через три роки. Лідер перевороту в Нігері генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками від західноафриканського регіонального блоку ЕКОВАС у столиці Ніамея 20 серпня пообіцяв повернути західноафриканську націю до цивільного правління.

Раніше, 26 липня Фокус писав, що військові з президентської гвардії Нігеру обмежили доступ до резиденції президента Мохамеда Базума.